Российские силы сбили два военных самолета и два вертолета ВСУ

Истребители ВКС России сбили штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В небе над Донецкой Народной Республикой средствами ПВО уничтожены два украинских вертолета Ми-8, сообщили в Минобороны РФ.

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников над ДНР и Запорожской областью, перехватила два снаряда РСЗО HIMARS в районе Новолуганского в ДНР.

ВС РФ продолжили успешно наступать на Донецком направлении и уничтожили более 70 украинских боевиков, два танка, четыре боевые бронемашины. На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но их отбросили на исходные позиции. В результате 30 военных, два БМП уничтожены.

На Красно-Лиманском направлении противник потерял более 60 военных убитыми и ранеными, три БМП, бронеавтомобиль и четыре пикапа. ВСУ пытались прорваться к Червонопоповке и Житловке Луганской народной республики, но только потеряли две диверсионно-разведывательные группы.

На Купянском направлении российские силы разбили тактическую группу ВСУ под Табаевкой Харьковской области. ВСУ лишились 65 человек и двух БМП. Всего поражены живая сила и военная техника ВСУ в 193 районах.

Российские силы также уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. За сутки разбиты 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, пункты временной дислокации иностранных наемников около Краматорска и Диброва. Под Каменским Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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