Российские силы за сутки уничтожили более 200 украинских военных. В Харьковской области разбит пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ, сообщил в Минобороны РФ.

Всего поражены живая сила и военная техника противника в 176 районах. Российские войска пошли в наступление на Красно-Лиманском направлении и заняли выгодные рубежи, уничтожив более 80 украинских военных, два танка, три боевые бронемашины. Еще 65 боевиков, два БМП противник потерял на Купянском направлении, пытаясь прорваться к Куземовке Луганской Народной Республики.

ВС РФ продолжили наступление на Донецком направлении, отбив атаки противника под Спорным, Курдюмовкой и Марьинкой в Донецкой Народной Республике. ВСУ лишились более 60 человек, пяти бронемашин. Российские штурмовики и артиллерия отбросили рванувшие к Владимировке и Новодаровке подразделения противника на Южно-Донецком направлении. Попытка атаки стоила киевскому режиму более 30 человек убитыми и ранеными.

За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ, радиолокационная станция украинского ЗРК С-300, 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Российские силы уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов около поселений Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Ясенового в Донецкой Народной Республике сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки уничтожено шесть беспилотников, перехвачено 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны подтвердили, что поразили все цели массированного удара, нанесенного 5 декабря российскими войсками. Высокоточное оружие было нацелено на объекты оборонного комплекса, системы военного управления и связанные с ними объекты энергетики Украины.

«В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», – добавил Конашенков.

Представитель МО РФ подчеркнул, что ракетные удары по Киеву не наносились.

Москва, Наталья Рязанова

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