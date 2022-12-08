ВС России уничтожили более 90 польских наемников и разбили семь западных РСЗО

Российские военные уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области, а также разбили в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS и MARS-II производства США и Германии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В районе населенного пункта Ильичевка в ДНР уничтожены две пусковые установки ракетной системы HIMARS, добавил он.

По данным Минобороны, польские наемники были уничтожены в районе населенного пункта Боровское ударом боевой авиации.

Также сообщается, что ВС РФ отразили контратаки украинской армии на Донецком и Южно-Донецком направлениях. ВСУ предприняли безуспешное наступление на российские позиции в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое в ДНР и потеряли более 50 человек, три боевые бронемашины и два пикапа. Неудачей закончилась и атака украинских войск в направлении населенного пункта Никольское в ДНР. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. «Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля», – рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что российские военные продолжали вести наступление на Красно-Лиманском направлении. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три БМП и два автомобиля.

Армия России нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ на Купянском направлении. Потери украинских подразделений составили более 70 человек убитыми, две БМП и три автомобиля.

Всего за сутки ВС России поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 196 районах специальной военной операции.

По словам Конашенкова, в Харьковской области разбита пусковая установка комплекса «Точка-У», а в ДНР уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50.

Кроме того, отметил он, в районе Яковлевки (ДНР) силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8. Также уничтожено пять украинских беспилотников в ЛНР и Харьковской области, перехвачено 14 снарядов систем HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по информации Минобороны, уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотника, 392 ЗРК, 7030 танков и других боевых бронемашин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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