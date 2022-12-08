Киевская государственная городская администрация (КГГА) в четверг, 6 декабря, сообщила, что в столице Украины переименовано еще 32 топонима – улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, – сообщают украинские СМИ.

В пресс-службе КГГА сообщили, что, в частности, бульвар Дружбы Народов был переименован в бульвар имени одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского. Переулок имени русского писателя-классика Ивана Тургенева переименован в честь австро-венгерского и польского историка украинского происхождения Александра Барвинского, а улица имени советского физика Игоря Курчатова теперь носит имя украинского историка Ореста Левицкого.

Следует также отметить, что улицу героя Советского Союза Зои Космодемьянской киевские власти переименовали в улицу Софии Галечко – австровенегрской женщины-офицера легиона Украинских сечевых стрельцов. Улицу генералиссимуса Алексндра Суворова киевские власти переминовали в улицу комбата батальона карателей «Винницкие скифы» Сергея Котенко, а улицу Достовского – в Энди Уорхола.

«Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории», – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев, Иван Бабурин

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