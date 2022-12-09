В СНБО Украины передано предложение о введении санкций против российских религиозных организаций

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу, 9 декабря, заявила, в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поданы предложения касательно введения санкций против представителей российских религиозных организаций, – сообщают украинские СМИ.

Свириденко, в частности, сказала: «Недавно президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по санкциям против отдельных представителей украинского духовенства, связанных с РПЦ. Мы несколько дополним перечень – уже представителями российских религиозных организаций. Это не первый предложенный пакет, в который входят представители духовенства. И наверняка не последний. Хотя у любого, кто находится под риском санкций, есть возможность избежать их. Достаточно перейти на сторону света и добра. В конце концов, разве не этого требует подлинная вера?»

«В пакет, поданный в СНБО, вошли более 250 физических и юридических лиц», – сообщили в пресс-службе министерства экономики Украины.

Киев, Иван Бабурин

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