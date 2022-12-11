Армия России разбила в ДНР взвод «Градов» и продолжила наступать на Донецком направлении

Российская армия уничтожила в Донецкой народной республике взвод украинских РСЗО «Град», а также пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Об этом сообщается в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе военной спецоперации на Украине. ВС России при этом продолжили вести наступательные действия на Красно-Лиманском и Донецком направлениях.

Реактивные установки залпового огня «Град» были поражены в районе Красного Лимана, а ЗРК «Бук-М1» разбит в районе Краматорска.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады теробороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Северска и Красного Лимана в ДНР.

Всего российская армия, по данным военного ведомства, нанесла поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.

Средствами ПВО за сутки сбито пять снарядов HIMARS в районе Алмазного ДНР и Мелитополя, а также два снаряда РСЗО «Ураган» в районе Нового Запорожской области.

Вместе с тем ВС России продолжали вести наступление на отдельных направлениях на Красно-Лиманском направлении. В результате были заняты более выгодные рубежи и позиции. Российские военные отразили контратаки трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха в ЛНР. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронемашина и два пикапа.

Кроме того, в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в ЛНР разбиты три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что на Донецком направлении российские войска вели наступление, отражая на отдельных направлениях контратаки противника. За сутки на этом направлении уничтожено до 40 украинских военных, две боевые бронемашины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении украинские войска потерпели поражение, пытаясь атаковать российские позиции в направлении Нескучного в ДНР. Огнем артиллерии уничтожено до 40 украинских военнослужащих, БМП, две боевые бронемашины и два пикапа.

ВС РФ также нанесли артиллерийский удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих убитыми, уничтожены бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

Всего с начала проведения специальной военной операции, согласно сообщению Минобороны, уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотников, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронемашин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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