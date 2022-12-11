На Украине похвастались разработкой дальнего дрона-камикадзе

Украинские военные в скором времени получат на вооружение дальний ударный беспилотник. Об этом сообщил представитель концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев. По его словам, это будет дрон-камикадзе «с возможностью возвращения».

«Говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения», – рассказал Болдырев, информирует «Страна.ua». По его словам, «возможность возвращения» означает способность дрона атаковать цели несколько раз. Болдырев уверяет, что дальность полета новых БПЛА составляет 1000 километров, а вес боевой части – 75 кг.

По его словам, в настоящее время беспилотник проходит испытания и уже скоро поступит на вооружение украинских войск.

Болдырев уточнил, что разработанный БПЛА частично состоит из иностранных комплектующих. По его утверждению, украинские специалисты создали все остальное – программное обеспечение дрона, средства связи с наземными станциями, а также ведут сборку и техническое обслуживание беспилотников.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что специалисты из США модернизировали советские БПЛА «Стриж», которыми Киев атаковал военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. По его словам, помощь украинским военным в организации этих налетов оказывали страны-члены НАТО.

Киев, Наталья Петрова

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