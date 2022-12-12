В Киеве рассказали, когда ВСУ перейдут в наступление

Вооруженные силы Украины планируют пойти в атаку с наступлением холодов. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он уверяет, что развязший из-за дождей грунт мешает активным действиям украинских военных.

«Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий», – заявил Резников на встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, передает «Страна.ua».

Однако, подчеркнул он, ВСУ «не думают останавливаться». По словам министра, он убежден, что украинские войска «продолжат контратаки», когда «почва станет более твердой».

Резников добавил, что «простой план» Украины заключается в возвращении всех утраченных территорий страны в границах 1991 года.

Надо отметить, что ВСУ несут большие потери в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска.

Москва, Наталья Петрова

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