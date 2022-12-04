Российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска в ДНР

Российские войска успешно отражают наступательные действия украинских боевиков и ведут наступательные действия в районе Артемовска. Как сообщается в официальной сводке Минобороны РФ, за последние сутки уничтожено более 200 боевиков, склады с боеприпасами, несколько единиц бронетехники и военный самолет Су-25.

В частности, на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва в населенный пункт Павловка в ДНР. В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии.

Безуспешно закончились атаки ВСУ в направлении населенного пункта Шевченко в ДНР. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии, танков и тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Ягодное Харьковской области. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу.

Нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества и решительными действиями российских войск сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187-ми районах.

В районе населенного пункта Диброва в ДНР поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования. В районах населенных пунктов Григоровка и Марково уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Краснореченское, Гончаровка в ЛНР, а также Старомайорское, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Благовещенка в ДНР и Ягодное Харьковской области.

Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Краснореченское в ЛНР, а также Долина и Сладкая Балка Запорожской области.

В районах населенных пунктов Скадовск Херсонской области и Украинка Запорожской области сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других боевых бронированных машин, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7463 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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