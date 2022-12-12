В ДНР сбили два украинских истребителя МиГ-29 и два вертолета Ми-8

Минобороны РФ в сводке о ходе СВО сообщило, что российские военные продолжили наступательные действия на Донецком направлении и пресекли попытку контратаки украинских войск в направлении населенного пункта Пески в ДНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две БМП и три пикапа. В ДНР средствами российской ПВО сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины и пять автомобилей.

В течение суток российская армия нанесла поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах, отметили в ведомстве.

В ходе ударов ВС России был уничтожен склад боеприпасов 102 бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, а также разбиты украинская боевая машина РСЗО «Смерч» в Харьковской области и боевая машина системы залпового огня «Град» в районе Красного Лимана в ДНР.

За сутки уничтожено шесть украинских беспилотников в ЛНР, Донецке и Харьковской области. Также перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области

Всего с начала проведения специальной военной операции, по информации Минобороны России, уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотника, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронемашин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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