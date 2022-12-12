Одесситам объявили, что они сами почувствуют, когда дадут электричество

Губернатор Одесской области Максим Марченко в понедельник, 12 декабря, в видеообращении к одесситам заявил, что власти решили ограничить информацию о том, когда жителям региона дадут свет, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении одесский губернатор заявил: «Россияне используют информацию о ремонтах, чтобы планировать и наносить новые удары, поэтому о восстановлении сетей будут сообщать очень осторожно. Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует».

Как пишет украинское издание Страна.ua, «Марченко обратился с видеообращением к одесситам, многие из которых сейчас не имеют возможности его увидеть из-за отсутствия света».

Одесса, Иван Бабурин

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