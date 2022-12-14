Минобороны: армия России взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Российская армия в ходе наступления на Донецком направлении взяла под контроль основную часть села Водяное в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, в районе города Краматорска в ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», а в самом Краматорске уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. На нем хранилось до 2 тыс. снарядов РСЗО «Град» и свыше 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра.

ВС России также сорвали контратаки украинских военных на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. ВСУ штормовыми группами пытались наступать в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная в ЛНР и в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР. Все попытки атак были отражены. В ЛНР противника отбросили огнем артиллерии.

Кроме того, российские военные пресекли переброску резервов ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка в ДНР, ударив по украинским военным колоннам. Потери украинской армии за сутки на Южно-Донецком направлении составили до 80 военнослужащих, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

Еще одна колонна резервов ВСУ попала под удар российской армии в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, уничтожено пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Торское (ДНР). Потери ВСУ на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, БМП и два пикапа.

Также сообщается, что на Купянском направлении ВС России нанесли артиллерийский удар по скоплениям живой силы и военной техники украинских сил в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Уничтожено до 100 военнослужащих противника, БТР, боевая бронемашина и шесть пикапов.

По данным Минобороны, российские войска разбили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области, а в ДНР, в районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина, уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Всего ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 93 артиллерийских подразделения украинской армии на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах.

Вместе с тем, средствами российской ПВО в зоне спецоперации уничтожены три украинских беспилотника, а также перехвачен снаряд РСЗО HIMARS в районе Кременной (ЛНР).

Всего с начала проведения СВО, по информации Минобороны, уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 дронов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронемашин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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