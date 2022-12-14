Зеленский призвал Баха никогда не пускать Россию на Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 14 декабря, рассказал украинцам, что призвал главу Международного олимпийского комитета не допустить возвращения российских спортсменов на международные соревнования, в том числе и под нейтральным флагом, – сообщают украинские СМИ.

В своем обращении Зеленский сказал: «Говорил сегодня с главой Международного олимпийского комитета Бахом. В частности, о том, что принципы олимпийского движения не предусматривают попустительства государствам-террористам. Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, это идеи о том, как позволить виновным в терроре сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор».

«Это спортивная индульгенция. Именно так это будет подаваться российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет промахнется и позволит тем, кто представляет войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими», – заявил глава киевского режима.

Отметим, что ранее сегодня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате удара украинских войск по поселку Ольгинка в Волновахском районе погибли два мирных жителя ДНР.

Кроме того, замруководителя представительства республики в СЦКК Роман Иванов в среду, 14 декабря, сообщил, что применение Киевом американских систем залпового огня HIMARS привело к гибели 44 и ранению 98 мирных жителей ЛНР, а также повреждено более 900 гражданских объектов в республике

Также сегодня, в среду, 14 декабря, СБУ провела массовые обыски на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Киев, Иван Бабурин

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