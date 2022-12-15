Российские силы разбили склады с боеприпасами и военной техникой ВСУ

Российские силы уничтожили склады с боеприпасами под Купянском, военной и специальной техникой ВСУ около Тягинки. Также разбиты 45 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях.

«В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В Херсонской – склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В городе Орехов Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

За сутки разбиты пункты управления подразделениями ВСУ около Петропавловки, Синьковки, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а также живая сила и военная техника в 86 районах.

На Донецком направлении российские войска продолжили наступать и заняли новые выгодные рубежи и позиции. Все контратаки ВСУ отражены, порядка 30 украинских боевиков убиты и ранены. На Южно-Донецком ВСУ лишились резервов около Доброволья, потери составили до 40 человек убитыми и ранеными.

На Купянском направлении украинские силы пытались продвинуться к Софиевке, но были отброшены и потеряли 35 боевиков. На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились более 40 военных во время неудачной попытки контратаковать в направлении Площанки, Голиково и Кременной.

Российские истребители уничтожили МиГ-29 воздушных сил Украины в небе около Яблоновки и вертолет Ми-8 в районе Николаевки. Средства ПВО за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников, перехватили два снаряда РСЗО «Ураган» под Новогоровкой в Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

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