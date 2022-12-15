На студию Зеленского «Квартал 95» подали заявление за разжигание религиозной вражды

Протоиерей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) Александр Бахов на пресс-конференции в четверг, 15 декабря, заявил, что церковь подала заявление в полицию по поводу разжигания религиозной вражды в юмористическом шоу «Байрактар News» студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95», которое выходит на телеканале «1+1», – пишет украинское издание Стана.ua.

Как сообщает издание, речь идет о сюжете, посвященном массовым обысков СБУ в храмах и монастырях Украины. В ролике актеры студии «Квартал 95» в роли ведущих новостей озвучивают «прайс-лист» на унижение представителей УПЦ МП.

«Плюнуть в священника УПЦ МП – 20 гривен, оставить Святое писание гвоздем на внедорожнике – 50 гривен, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 гривен, выгнать московский патриархат из Украины – бесценно», – говорят юмористы из продюсерского центра президента Украины.

На пресс-конференции в Киево-Печерской Лавре Протоиерей Бахов сказал: «В данном сюжете звучит богохульство, оскорбление Бога. В таком случае, мы не можем лишить это без внимания. В правовой составляющей данные действия квалифицируются 161 ст. УК Украины – разжигание религиозной вражды и оскорбление религиозных чувств верующих. По этому поводу сегодня мы подали заявление в полицию, чтобы они начали расследование. Мы надеемся, что они начнут уголовное производство по этому факту. Если полиция этого не сделает, то мы приложим все усилия, чтобы через суд добиться открытия уголовного производства».

Киев, Иван Бабурин

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