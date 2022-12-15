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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 15 декабря 2022, 21:02 мск

Новости Конфликт на Украине

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Зеленский выступил с угрозой жизни Путина

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с прямыми угрозами жизни Владимира Путина, – сообщает в четверг, 15 декабря, издание The Economist.

В интервью журналу Зеленский, в частности, заявил: «Чем раньше закончится война и, если Россия изберет путь признания трагической ошибки ее начала, тем дольше российский президент будет обеспечивать свою жизнь и жизнь своего окружения».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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