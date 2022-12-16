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Конфликт на Украине

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Пятница, 16 декабря 2022, 09:40 мск

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Зеленский назвал основное условие завершения конфликта на Украине

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главный способ завершить украинский конфликт – это отвод российских войск к границам 1991 года. Об этом он заявил в интервью журналу Economist.

«Если он (президент Владимир Путин – прим. ред.) сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», – сказал Зеленский. По его словам, только Путин может повернуть конфликт с военного пути на дипломатический.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине невозможен без учета новых реалий.

«Эти реалии говорят о том, что у РФ появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий, какое-либо продвижение вперед невозможно», – отметил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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