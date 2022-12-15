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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 15 декабря 2022, 23:04 мск

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Украинский главком: Десять генералов уволил, один застрелился

Залужный. Фото: пресс-служба ВСУ

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что за время украинского конфликта уволил десять генералов, один из которых после этого покончил с собой, – сообщает в четверг, 15 декабря, британский журнал The Economist.

В интервью изданию Залужный, в частности, сказал: «Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил десять из них, потому что им было не до этого. Еще один застрелился… При этом, нынешним генералам я доверяю. Например, я доверяю командующему сухопутными войсками Сырскому. Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада!»

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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