В Киеве объяснили, почему российские ракеты массово поражают цели

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, в пятницу, 16 декабря, заявил, что российские ракеты массово поражают цели из-за величины страны и нехватки систем ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В эфире YouTube-канала бывшего российского адвоката Фейгин Live*, комментируя ситация, Арестович сказал: «У Украины не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть все стратегические объекты от ударов. Мы вынуждены маневрировать средствами ПВО, угадывать направление, куда полетят ракеты, встречать их заранее и т. д., потому что прикрыть все объекты мы не имеем никакой возможности. Слишком большая страна».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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