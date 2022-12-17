Российские силы разбили место сбора иностранных наемников ВСУ

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников киевского режима под Красным Лиманом. Около Купянска разбит пункт дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Так, на Купянском направлении ВСУ лишились 40 человек, боевой бронемашины около Петропавловки и Тимковки. На Красно-Лиманском направлении киевский режим лишился 30 военных убитыми и ранеными при поражении резервов под поселением Колодези.

На Донецком направлении российские штурмовые группы и артиллерия отбили контратаки ВСУ в районе Бахмутского и Опытного. Уничтожено более 30 украинских боевиков. На Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ около Новомайорского и Шевченко. Уничтожены до 35 военных, два бронетранспортера.

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Луганской Народной Республикой, перехвачено три снаряда РСЗО «Ураган» и четыре снаряда РСЗО HIMARS американского производства.

Москва, Наталья Рязанова

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