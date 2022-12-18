Зеленский заявил о проблемах с подачей воды и тепла в стране

Проблемы с инфраструктурой на Украине разрастаются. Наблюдаются сложности с подачей воды и тепла, особенно в центральной части страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Поставщик электроэнергии YASNO назвал критической ситуацию с электроснабжением по всей Украине. Введенные ранее графики плановых отключений не работают, по всей стране проходят аварийные отключения электричества.

«Ситуация остается сложной и критичной. Жизни «пациента» ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации. Пока графики не работают», – написал гендиректор компании Сергей Коваленко на своей странице в соцсети.

16 декабря компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в энергетической системе страны. Произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, введен режим системной аварии.

Киев, Наталья Рязанова

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