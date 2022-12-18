Армия России лишила Киев более 170 боевиков за сутки

Российские силы успешно отбили контратаки и уничтожили резервы ВСУ. За сутки противник лишился более 170 боевиков убитыми и раненными, сообщило Минобороны РФ.

Под Кисловкой на Купянском направлении уничтожены 25 украинских военных. На Красно-Лиманском направлении разбит резерв ВСУ около Стельмаховки, а попытки провести разведку боем в сторону Голиково и Кременной пресечены. Киевский режим лишился 60 человек убитыми и ранеными и танка.

На Донецком направлении российские войска заняли Яковлевку и успешно отбили контратаки противника под Подгородным, Клещиевкой, Курдюмовкой. Уничтожено более 40 украинских боевиков, две боевые бронемашины. На Южно-Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные и ремонтно-эвакуационную группы ВСУ, разбиты скопления живой силы и военной техники около Шевченко и Дорожнянки. Противник лишился 50 военных убитыми и ранеными, танкового тягача, боевой бронемашины.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Средства российской ПВО сбили украинский беспилотник, перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS. Российские силы также обнаружили и уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Москва, Наталья Рязанова

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