В Киеве гадают, на сколько обстрелов осталось ракет у России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов полагает, что российской армии хватит ракет максимум на четыре массированных атаки по Украине.

«Если считать крупные атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут», – сказал Данилов в интервью «Украинской правде». Однако тогда российская армия полностью останется без ракет, предположил он. Но это «недопустимо, ведь у них (ВС РФ – прим. ред.) могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить», – рассуждает глава украинского СНБО.

Данилов счел, что число ракет, которыми располагала российская армия в начале СВО, и то количество ракет, что «они производят», – «это несопоставимые вещи». По его оценке, «более или менее достаточно» у России ракет С-300.

Напомним, что после ракетных ударов ВС России по украинским объектам энергетики 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме страны из-за масштабных отключений электричества. В ночь на 19 декабря, по заявлениям властей, после ударов беспилотников был поврежден ряд объектов инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Компания «Укрэнерго» заявила в понедельник, что в энергосистеме страны «сложилась тяжелая ситуация». «Сейчас самая сложная ситуация – в Центральном, Восточном и Днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев», – говорится в сообщении.

Восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время, предупредили в «Укрэнерго».

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»