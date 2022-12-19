Более 40% украинских детей учатся за пределами страны

Член группы исследований в области политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно в ходе дискуссии ЦЭС в понедельник, 19 декабря, заявила, что в образовательных учреждениях стран Евросоюза учатся 43% украинских детей от их общего числа, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Сахно сказала: «По состоянию на сентябрь 2022 года приблизительно 2,25 млн. украинских детей было интегрировано в образовательные учреждения стран ЕС. По состоянию на сентябрь 2021 года всего в украинских школах и детских садах училось 5,4 млн. детей, из них чуть больше миллиона в детсадах, а все остальные в школах, то есть это 43% украинских детей, которые находятся за пределами Украины».

Киев, Иван Бабурин

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