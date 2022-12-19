Украина выступила за выход из договора Черноморской группы военно-морского сотрудничества

Украинские депутаты из разных фракций в Верховной Раде в понедельник, 19 декабря, выступили с инициативой о выходе Украины из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR), – сообщают украинские СМИ со ссылкой на законопроект, зарегистрированный в парламенте.

Среди целей создания BLACKSEAFOR значится «содействие безопасности и стабильности в морской акватории Черного моря и за его пределами, укрепление дружбы и добрососедских отношений между государствами региона, увеличение взаимодействия между военно-морскими силами государств».

Следует отметить, что соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества подписали 2 апреля 2001 года в Стамбуле Болгария, Грузия, Румыния, Россия, Турция и Украина.

Киев, Иван Бабурин

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