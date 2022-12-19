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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 19 декабря 2022, 23:43 мск

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Только 20% киевлян хватает электроэнергии

Гендиректор украинского поставщика энергоресурсов компании YASNO Сергей Коваленко в понедельник, 19 декабря, заявил, что электроэнергии в Киеве хватает только для 20% горожан, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице одной из соцсетей Коваленко написал: «В Киеве ситуация очень сложная. Сегодня практически полностью отключают все три группы одновременно, так как электроэнергии хватает лишь для 20% населения. Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодняшний день. Как быстро вернемся к стабилизационным, предсказать трудно».

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в столице Украины составляет 50%.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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