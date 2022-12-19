Главком Украины признал проблему дезертирства среди своих боевиков

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в понедельник, 19 декабря, призвал Владимира Зеленского подписать законопроект об ужесточении ответственности военнослужащих за дезертирство и самовольное оставление поля боя, – сообщает Интерфакс-Украина.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Я вынужден поднять достаточно сложную тему – усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов».

Киев, Иван Бабурин

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