Армия России сбила три украинских самолета и два вертолета Ми-8 в ДНР

В зоне специальной военной операции за сутки сбиты три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также два вертолета Ми-8. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе СВО. В то же время, в ДНР и ЛНР разбиты еще четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В ходе продолжающихся наступательных действий на Донецком направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих. Удары были нанесены по украинским позициям в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка в ДНР.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива в ДНР. Кроме того, в районе поселка Новодонецкое (ДНР) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронемашины и два пикапа.

Кроме того, в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских ЗРК С-300. В районе населенного пункта Константиновка (ДНР) разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В ЛНР, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка, российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В районе населенного пункта Невское (ЛНР) нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники украинских сил. Там же ВС России разбомбили склад боеприпасов украинских военных. Потери противника на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три пикапа.

На Купянском направлении российская авиация и артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. В результате уничтожено до 30 украинских боевиков и три автомобиля.

За сутки в зоне СВО поражены 64 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах.

Российскими истребителями сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Тимофеевка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами ПВО России в районе города Угледар в ДНР уничтожен украинский самолет Су-25, а в районе населенного пункта Северное (ДНР) сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Кроме того, за сутки уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Согласно сообщению Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронемашин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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