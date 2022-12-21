Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-25 и Ми-8

Истребители ВКС России сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины около Красногоровки и вертолет Ми-8 в районе Артемовска. За сутки российские средства ПВО уничтожили в небе два украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО HIMARS над Луганской Народной Республикой, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах», – сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ВСУ лишились 60 человек, двух бронетранспортеров под Петропавловкой, Песчаным и Берестовым. На Красно-Лиманском направлении артиллерия и армейская авиация уничтожили более 30 украинских военных, танк и пять пикапов. Шесть военных ВСУ сдались в плен.

Российские войска продвинулись на Донецком направлении и ликвидировали более 80 украинских боевиков, танк и три БМП. На Южно-Донецком направлении 72-я механизированная бригады ВСУ под Новомихайловкой и 108-я бригада теробороны под Пречистовкой лишились 50 военных убитыми и ранеными, двух бронемашин.

ВС РФ разбили два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, переданной ВСУ, около Темировки и Артемовска, два склада артиллерийских боеприпасов в районе Берестового и Веселянки. ВСУ также лишились снабжавшего их топливом нефтехранилища около Андреевки Харьковской области.

В Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходки украинского ЗРК «Бук-М1» и радиолокационной станция целеуказания П-18. В Донецкой Народной Республике разбита украинская радиолокационная станция ЗРК С-300, боевая машина РСЗО «Град». В ДНР и Херсонской области уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США.

Москва, Наталья Рязанова

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