В ходе СВО поражено более 1300 критически важных объектов Украины – Генштаб РФ

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине поразили свыше 1300 критически важных объектов, что позволило существенно снизить боевой потенциал ВСУ, парализовать работу ВПК и «значительно затруднить военные перевозки». Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, удары наносились высокоточными ракетами большой дальности.

Герасимов также сообщил, что впервые примененные в боевых условиях гиперзвуковые ракеты «Кинжал» показали высокую эффективность и оказались неуязвимы для украинской ПВО. По его словам, в зоне СВО активно применяются беспилотники. Дроны ведут разведку и атакуют украинские объекты. «С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов», – рассказал Герасимов.

Начальник Генштаба при этом отметил, что с самого начала СВО боевые действия носят ожесточенный характер, и добавил, что «Вооруженные силы РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим», несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму.

По данным Генштаба, всего с начала специальной военной операции страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тысяч противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее пяти тысяч БпЛА различного назначения.

В то же время Герасимов отметил, что частичная мобилизация позволила значительно повысить боевые возможности российских войск, нарастить боевой и численный состав соединений и частей, создать дополнительные резервы. В результате группировки войск Вооруженных Сил России активизировали боевые действия, наносят противнику невосполнимый ущерб в живой силе и технике. Взято под контроль в 5 раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики.

«В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации», – уточнил начальник Генштаба ВС РФ.

Москва, Наталья Петрова

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