В ДНР уничтожили М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка

В Минобороны России сообщили об уничтожении американской артиллерийской установки М777, из которой солдаты ВСУ обстреливали жилые районы Донецка. Кроме того, российским военным удалось занять выгодные рубежи на Донецком направлении.

«В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также за сутки были уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и три гаубицы Д-30. Помимо этого, удалось ликвидировать пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня «HIMARS», две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.

При этом на Донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Средствами ПВО за сутки уничтожены семь украинских беспилотников, а также перехвачены два реактивных снаряда «HIMARS» и две противорадиолокационные ракеты «HARM».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»