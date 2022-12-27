Армия России проредила артиллерию ВСУ и уничтожила более 200 боевиков

Российские войска уничтожили еще одну американскую артиллерийскую установку М777, из которой украинские военные обстреливали жилые районы Донецка. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине. Кроме того, в ходе наступления на Донецком направлении ВС России разбили подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских военных составили до 60 человек убитыми, БМП и семь автомобилей. За сутки ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации более 200 украинских боевиков, а также 10 артиллерийских установок ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», – говорится в сообщении ведомства. Еще одна такая же гаубица уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк.

Также российская армия уничтожила в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Северск (ДНР) боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган», а также две боевые машины РСЗО «Град».

Кроме того, под удары ВС России попала украинская артиллерия. Так, в районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка в ДНР уничтожены на огневых позициях две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». А в районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка Херсонской области разбиты четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

Также сообщается, что российские артиллеристы и ракетчики поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск (ДНР), а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военная техника в 89 районах зоны СВО.

По данным Минобороны, российские войска продолжили удары по позициям украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. В частности, в районе населенного пункта Песчаное в ЛНР уничтожено до 30 бойцов ВСУ, две боевые бронемашины и три автомобиля. Украинские потери в районе населенного пункта Торское в ДНР составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и два пикапа. В районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка в ДНР за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и два пикапа.

Добавим, что за сутки российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника в ДНР и Запорожской области, а также перехватили два реактивных снаряда системы «Ураган» в Херсонской области, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе города Дебальцево в ДНР.

Всего с начала проведения СВО, как сообщает российское военное ведомство, уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронемашин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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