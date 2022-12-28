На Украине вырос дефицит электроэнергии

Специалисты остановили несколько блоков электростанций, поэтому дефицит мощностей в энергосистеме увеличился, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«По состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций. Имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране», – говорится в сообщении компании в ее телеграм-канале.

Каждый регион получил указание на лимит потребления электричества. Когда норма превышается, следуют аварийные отключения, пояснили в компании.

«Объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады работают непрерывно», – добавили в «Укрэнерго».

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что по всей стране продолжаются аварийные отключения электричества. Вечером 26 декабря девять миллионов жителей оставались без электроэнергии. В разговоре с президентом США Джо Байденом его украинский коллега пожаловался на повреждение 50% энергетической инфраструктуры страны.

Киев, Наталья Рязанова

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