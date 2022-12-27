Зеленский: 9 млн украинцев остаются без электричества

Порядка девяти миллионов жителей Украины остаются без электроэнергии в связи с аварийными отключениями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Дефицит остается. Отключения еще продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 млн человек отключены», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Зеленский провел специальное совещание с правительственными чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Он заверил, что власти примут необходимые меры для подготовки страны к следующему году.

Украинский аналитик отметил, что в стране не проработана программа восстановления энергетической инфраструктуры. Нет общего плана ремонта подстанций и сетей, а также понимания общих объемов финансирования этих мероприятий.

Падение реального производства на Украине в последнем квартале составляет в среднем 70%. Показатели в разных регионах колеблются от 50% до 80-90%.

Киев, Наталья Рязанова

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