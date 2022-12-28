Мэр украинского города написал донос в СБУ на Деда Мороза

Мэр украинского города Лебедин Сумской области Александр Баклыков обратился в СБУ из-за того, что в одну из школ города пришел Дед Мороз, – сообщают в среду, 28 декабря, украинские СМИ.

Глава Лебедина на своей странице в одной из соцсетей написал: «23 декабря 2022, на восьмом году войны с Российской империей (!!!), в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием «Праздничный квест от Деда Мороза»… Использование этих персонажей коммунистической пропагандой было начато во время введения жестких репрессий против украинской нации».

Как пишет украинское издание «Главком», градоначальник попросил свое опубликованное в соцсети сообщение «считать заявлением о совершении преступления, а также провести соответствующие проверки, дать оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского горсовета и выяснить, кто организовывал мероприятие и участвовал в его проведении».

Между тем, отмечается, что в соцсети есть фото главы Лебедина Александра Баклыкова с детского новогоднего праздника 2018 года, на котором он позирует с Дедом Морозом.

Киев, Иван Бабурин

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