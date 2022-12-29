В Одессе под покровом ночи снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову

В Одессе в ночь на четверг, 29 декабря, снесли сразу два памятника русским деятелям – основательнице города императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Демонтаж памятника Екатерине II на Екатерининской площади начали поздно вечером в среду и завершили ночью. Под покровом ночи также демонтировали памятник Александру Суворову в одесском поселке Котовского. Снятые с постаментов фигуры будут перемещены на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Одесский горсовет окончательно одобрил снос памятников 30 ноября. До этого власти города заявили, что одесситы проголосовали за демонтаж монументов на платформе «Социально активный гражданин».

Памятник Екатерине II неоднократно атаковали вандалы – его обливали краской, наносили оскорбительные надписи.

Памятник основателям Одессы – императрице Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был воздвигнут в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко. В 1920 году монумент был демонтирован, а в 2007 году восстановлен.

Памятник Александру Суворову в Одессе установили в 2012 году. Он является копией скульптуры, изготовленной в 1913 году. Изначально ее установили в Одессе в 1930-е годы. В 1945 году монумент перенесли в Измаил.

Одесса, Наталья Петрова

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