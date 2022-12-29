Минобороны: в зоне СВО сбиты два украинских самолета и два вертолета

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной операции на Украине. В Минобороны РФ рассказали о потерях противника за последние сутки и продвижении российских войск.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8».

На Купянском направлении ударами артиллерии уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 70-ти солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и пять пикапов. На Южно-Донецком украинские войска лишились 30-ти боевиков, двух бронеавтомобилей и четырех пикапов.

«На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», – сообщили в Минобороны.

Кроме того, в ДНР и Запорожье уничтожены две диверсионные группы противника.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две американские артиллерийские системы М777, вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотников, перехвачены четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

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