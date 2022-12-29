Зеленский подписал закон, запрещающий позитивное освещение действий России в СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 декабря, подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России, – сообщают СМИ.

Закон, подписанный главой киевского режима, запрещает все телеканалы и другие медиаресурсы России. Кроме того, отныне запрещается распространение информации о действиях России, которая, с точки зрения украинских властей, является недостоверной. «Запрещается исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России с целью их популяризации», – говорится в новом украинском законе «О медиа».

Новый закон расширяет полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию Украины, который станет единым регулятором средств массовой информации. Теперь Совет будет иметь право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, штрафовать все виды масс-медиа, без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней, отменять регистрацию печатных СМИ.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»