Киев озвучил число пропавших без вести с начала СВО

Уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские.

«15 тыс. человек пропали без вести, многие из них были мирными жителями. Мы не знаем, что с ними случилось», – сказала Вербицкая, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Ранее, в середине декабря российские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Среди прочей информации в нем были документы с данными о погибших украинских военных, которых объявили пропавшими без вести. Из рассекреченных документов следует, что, по состоянию на 30 ноября, в списках значатся имена 35 382 погибших военнослужащих ВСУ, которые официально признаны пропавшими без вести.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила военные потери Украины с начала российской спецоперации в 100 тыс. человек. Об этом она сообщила в своем твиттере, но позже удалила свой пост. В офисе президента Украины назвали данную информацию ошибочной.

Москва, Наталья Петрова

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