Истребители ВКС России сбит военный самолет МиГ-29 воздушных сил Украины около Новоелизаветовки в Донецкой народной республике. Два украинских вертолета Ми-8 сбиты в районе Дружковки и Яблоновки, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами ПВО сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных БПЛА «Стриж». Уничтожено восемь украинских беспилотников, один БПЛА «Байрактар-ТБ2», – добавил он.

Средства ПВО также сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в небе над ДНР и Луганской народной республикой, перехватили противорадиолокационную ракету HARM производства США.

Российская артиллерия на Купянском направлении разбила подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены 60 военных, три боевые бронемашины. На Красно-Лиманском направлении киевский режим лишился более 40 боевиков, четырех бронемашин.

ВС РФ успешно наступали на Донецком направлении и уничтожили до 50 военных 25-й воздушно-десантной и 60-й механизированной бригады ВСУ под Красной Горой и Клещеевкой. На Южно-Донецком направлении под Пречистовкой ликвидировано более 70 украинских военнослужащих, пять бронемашин.

За сутки российские силы поразили живую силу и военную технику ВСУ в 86 районах, радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Разбиты 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30.

Москва, Наталья Рязанова

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