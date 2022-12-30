На Украине снос памятников Пушкину назвали «борьбой за жизнь»

Глава администрации украинского города Краматорск Донецкой области Александр Гончаренко в пятницу, 30 декабря, заявил, что снос памятника Пушкину в городе – это борьба Украины за жизнь, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя уничтожение бюста русского поэта Александра Пушкина, на своей странице в соцсетях Гончаренко написал: «Здесь место для своих героев, своей культуры и истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь. Украинское – в Украине».

Согласно сообщениям СМИ, ранее на Украине снесли памятники Пушкину в Киеве, Черновцах, Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.

Краматорск, Иван Бабурин

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