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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 30 декабря 2022, 19:19 мск

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На Украине снос памятников Пушкину назвали «борьбой за жизнь»

Глава администрации украинского города Краматорск Донецкой области Александр Гончаренко в пятницу, 30 декабря, заявил, что снос памятника Пушкину в городе – это борьба Украины за жизнь, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя уничтожение бюста русского поэта Александра Пушкина, на своей странице в соцсетях Гончаренко написал: «Здесь место для своих героев, своей культуры и истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь. Украинское – в Украине».

Согласно сообщениям СМИ, ранее на Украине снесли памятники Пушкину в Киеве, Черновцах, Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.

Краматорск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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