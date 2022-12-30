В Киеве рассказали, сколько миллиардов долларов получили от «партнеров»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 30 декабря, заявил, что за 10 месяцев 2022 года западные партнеры перечислили киевскому режиму более $31 млрд, – сообщают СМИ.
В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «За 10 месяцев этого года Украина привлекла более $31 млрд от наших партнеров. Еще почти 200 млрд гривен (около $5,4 млрд) поступили в бюджет Украины за счет продажи военных облигаций».
Следует отметить, что украинское правительство приняло бюджет на 2023 год с дефицитом в $38 млрд. и с инфляцией 28%.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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