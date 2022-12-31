Российские войска уничтожили более 300 украинских боевиков и разгромили еще несколько реактивных систем, обстреливающих Донецк

За последние сутки российские Вооруженные Силы уничтожили в общей сложности более 300 украинских нацистов, ракетные установки, обстреливающие Донецк, а также радиолокационные станции и системы залпового огня. Об этом говорится в последней сводке министерства обороны РФ.

В частности, на Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Луганской Народной Республики (ЛНР) безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. Уничтожено до 50-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

В районе населенного пункта Федоровка в ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Весёлое в ДНР уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районах населенных пунктов Богатырь в ДНР и Каменское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS», две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк и других населенных пунктов ДНР.

В районах населенных пунктов Северск, Ступочки и Фёдоровка в ДНР на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США.

В районе населенного пункта Серебрянка в ЛНР уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое в ДНР сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бараниковка в ЛНР, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино в ДНР, Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.

Москва, Светлана Антонова

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