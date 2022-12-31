Минобороны РФ: Из украинского плена возвращены 82 российских солдата

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь» – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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