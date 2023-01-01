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Воскресенье, 1 января 2023, 17:49 мск

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Российские военные сорвали планы Киева по совершению терактов

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В результате планы Киева по организации терактов были сорваны. Об этом сообщает Минобороны России.

Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности. Целью стал объект, задействованный в изготовлении БПЛА. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников.

«Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах, уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, а также склад артиллерийских боеприпасов. Российские военные ликвидировали две польские самоходные гаубицы «Krab» и две украинские гаубицы Д-20.

Истребители сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР. Средствами ПВО за сутки уничтожено 15 украинских беспилотников, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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