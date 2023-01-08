Диверсия: в ЛНР возбуждено уголовное дело после подрыва газопровода

В Луганской народной республике возбуждено уголовное дело о диверсии по факту подрыва газопровода в Лутугино. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

«07 января 2022 года около 18:10 неустановленными лицами совершен подрыв взрывного устройства на участке магистрального газопровода высокого давления диаметром 273 мм, расположенного на окраине города Лутугино. В результате без газоснабжения в Лутугинском районе остались свыше 13000 абонентов и 21 социальный объект», – говорится в сообщении.

В правительстве ЛНР уточнили, что факт подрыва газопровода квалифицирован как «Диверсия». Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

По состоянию на 12:00, специалисты ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» восстановили газоснабжение 50% абонентов Лутугинского района. Сотрудники предприятия принимают все необходимые меры для скорейшего завершения всех восстановительных работ.

Луганск, Светлана Антонова

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