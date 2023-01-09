Украинские войска готовятся к форсированию Днепра – Рогов

Украинская армия готовится к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он указал на резкое обмеление Днепра, которое наблюдается в последнее время. «Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища», – заявил Рогов РИА «Новости». Он не исключил, что одним из мест, где может высадиться украинский десант, может стать Энергодар и Запорожская АЭС.

Политик полагает, что обмеление Днепра – это искусственный процесс, организованный Киевом посредством постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.

Рогов также сообщил, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Запорожской области. «Только за прошедшие сутки артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель», – рассуждает он.

При этом, по его словам, больших передвижений украинской военной техники на линии фронта не замечено. Однако, указал Рогов, киевский режим стянул большое количество американских ракетных комплексов HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»