Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что правительство Грузии категорически отказалось передавать Киеву комплексы ПВО «Бук», которые Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, – сообщает в понедельник, 9 января, украинское издание Европейская правда.

В интервью изданию Касьянов, в частности, сказал: «Киев просил Тбилиси передать комплексы Бук, которые ранее предоставила Украина Грузии. Кроме того, этот запрос включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. США не только одобрили передачу своего оружия, но даже предложили Тбилиси заменить переданные комплексы на более новые комплексы. Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в конфликт с РФ».

Тбилиси, Иван Бабурин

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