Глава украинского минкульта призвал ограничить исполнение произведения российских композиторов, поэтов и писателей в театрах

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в понедельник, 9 января, заявил, что в ведущих театрах страны необходимо временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей, – сообщают СМИ.

В эфире всеукраинского телемарафона Ткаченко сказал: «Если для Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнениях их произведений в ведущих театрах украинские театры нашли варианты замещения, в том числе за счет произведений украинских, европейских композиторов».

Киев, Иван Бабурин

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