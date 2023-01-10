Инфляция на Украине в 2022 году составила 26,6%

Государственная служба статистики (Госстат) Украины во вторник, 10 января заявила, что в декабре прошлого года была зафиксирована инфляция 0,6%, поэтому в годовом измерении в целом по итогам года она составила 26,6% по сравнению с 26,5% по итогам ноября, – передают украинские СМИ.

В украинском Госстате, в частности, сообщили, что «базовая инфляция в прошедшем месяце снизилась до 0,8% с 1,3% в ноябре и 1,9% в октябре, 2,4% – в сентябре и 2,1% – в августе. В целом за этот год базовая инфляция составила 22,6%».

Как сообщалось ранее, в 2021 году инфляция на Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая – до 7,9% против 4,5% годом ранее.

Киев, Иван Бабурин

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